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POLİTİKA

Küresel lider haline geldik

ABD'deki "Foreign Policy" dergisi için, BM'nin yaşadığı itibar krizi ve buna yönelik reform önerilerini değerlendirdiği "BM'yi Nasıl ve Neden Düzeltmeliyiz?" başlıklı bir makale yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD'deki &quot;Foreign Policy&quot; dergisi için bir makale yazdı.
​ABD'deki "Foreign Policy" dergisi için bir makale yazdı.

BM'nin eşi benzeri görülmemiş bir itibar krizi yaşadığını vurgulayan Erdoğan, makalesinde şu değerlendirmeye yer verdi:

"İnsanlığın kalbi olması beklenen Birleşmiş Milletlerin nabzı bugün atmamaktadır. Küresel liderliğe çok ihtiyaç duyulan bu günlerde Birleşmiş Milletleri yıkmak değil, iyileştirmek durumundayız. Eğer büyük güçler bu sorumluluğu üstlenmek istemiyorsa, mevcut sistemden fayda sağlayan bir avuç ülke reform yapmak istemiyorsa ve ABD'nin de aralarında bulunduğu Birleşmiş Milletlerin mimarları tek taraflı adımlar atarak çok taraflılık ilkesine zarar veriyorsa, 'küresel liderliğin' yeniden tanımlanma zamanı gelmiş demektir."

KAPSAMLI REFORM ŞART

"Eğer büyük güçler adım atmıyorsa ya da atamıyorsa milletler topluluğu, BM veya başka örgütlerin çatısı altında gerekeni yapmalıdır" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye, bir askeri veya ekonomik süper güç olmamakla birlikte Irak, Suriye ve diğer yerlerde çözümün parçası olarak küresel bir lider haline gelmiştir. Küresel güçlerin yardım etmemesi durumunda uluslararası toplumun geri kalanı inisiyatifi eline alarak, Birleşmiş Milletler'de kapsamlı bir reform sürecini başlatmalıdır. 2018, yeni bir Birleşmiş Milletler sisteminin temellerinin atıldığı yıl olmalıdır."

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