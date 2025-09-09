Küresel Sumud Filosu katılımcısı Fransız AP Üyesi: "Denizi yeniden özgürlük alanı olarak sahiplenmeliyiz"

İsrail'in ablukasını kırmak için İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun katılımcılarından Filistin asıllı AP üyesi Hassan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e 100 yıl girişinin yasaklanması kararı öncesinde de hedef alındığını söyledi.

Hassan, "AP'nin resmi göreviyle Ürdün'den işgal altındaki topraklara gitmek üzere yola çıkmıştım ve havaalanına vardığımda gözaltına alındım. Ülkeye (İsrail'e) girişimiz engellendi. Bu, Madleen olayından önceydi." ifadelerini kullandı.

"Başka Fransız vekillerin de Gazze'ye girişi engellendi"

İsrail'in Filistin topraklarına, özellikle Gazze'ye ulaşma konusunda sistematik engeller çıkardığını kaydeden Hassan, "Başka Fransız milletvekilleri de parlamenter görevlerini yerine getirmek üzere Filistin'e girmekten men edildiler." diye konuştu.

Hassan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence bu sömürgeci uygulamaları ifşa etmek ve denizi bir özgürlük alanı olarak yeniden sahiplenmek çok önemli. Bu eylemin asıl anlamı da burada yatıyor."

"Misyonumuzun özü Gazze'ye insani yardım ulaştırmak"

Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda düzenlenen dron saldırısını değerlendiren Hassan, şunları kaydetti:

"Biz daha da kararlıyız. Elbette bu büyüyen hareketin organize edilmesi gereken birçok yönü var. Ama misyonumuzun özü olan Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabamız hedef alındığında, biz daha çok kenetleniyoruz. Bu durum uluslararası kamuoyunu harekete geçiriyor, daha fazla insanı ve imkânı bir araya getiriyor. Böylece daha çok tekneyi yola çıkarma imkânı buluyoruz. Vermek istediğimiz mesaj net; bedeli ne olursa olsun, yarın yola çıkacağız ve gerekirse Gazze'ye daha fazla tekne göndereceğiz."

"Küresel Sumud Filosu 10 Eylül Çarşamba günü Tunus'tan yola çıkacak"

Küresel Sumud Filosu katılımcısı Mağrib Sumud Konvoyu Yürütme Komitesi Üyesi Vail Nevvar da hedeflerinin Gazze'de yaşananları insanlığa duyurmak ve ablukayı kırmak olduğunu söyledi.

İspanya'dan gelen Küresel Sumud Filosu tekneleriyle beraber 10 Eylül Çarşamba günü Tunus'tan katılacak teknelerle yola çıkacaklarını dile getiren Nevvar, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Tunusluları yarın Sidi Busaid Limanı'na davet ediyoruz. Çarşamba günü saat 16.00'da Sidi Busaid sahilinden Gazze'ye doğru hareket edilecek. Sidi Busaid Limanı, katılımcıların ve teknelerin çokluğu sebebiyle bize tahsis edilmiş olacak. Etkinlikler ise sahilde gerçekleştirilecek. Burada tekneler kıyıya girecek ve kalabalığın önünden geçerek selamlanacak ve uğurlanacak, ardından Gazze’ye doğru hareket edecekler."

Küresel Sumud Filosu'na 40'ın üzerinde ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 40'tan fazla ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.







