Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kurtlar Vadisi'nin ünlü ismi hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin ünlü ismi hayatını kaybetti

12:5610/02/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber
Şıvga Gerez
Şıvga Gerez

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Cerrahpaşalıların ablası" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şıvga Gerez, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı karakterle adını duyuran oyuncu Şıvga Gerez'den acı haber geldi. 56 yaşındaki Gerez hayatını kaybetti.

Kanserle mücadele ediyordu

Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi dizisinde
"Cerrahpaşalıların Ablası"
karakteriyle tanınan Şıvga Gerez, kanser teşhisi konduğunu duyurmuştu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah,”
ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istemişti.



#Kurtlar Vadisi
#Şıvga Gerez
#vefat
#kanser
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Best Brands Grup Enerji (BESTE) kaç lot verdi? Best Brands halka arz ne zaman işlem görecek?