Kurtlar Vadisi'nin ünlü ismi hayatını kaybetti

Şıvga Gerez
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Cerrahpaşalıların ablası" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şıvga Gerez, yaşam mücadelesini kaybetti.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı karakterle adını duyuran oyuncu Şıvga Gerez'den acı haber geldi. 56 yaşındaki Gerez hayatını kaybetti.
Kanserle mücadele ediyordu
Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi dizisinde
"Cerrahpaşalıların Ablası"
karakteriyle tanınan Şıvga Gerez, kanser teşhisi konduğunu duyurmuştu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah,”
ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istemişti.
