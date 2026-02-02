Yeşilçam'ın emektar oyuncusu hayatını kaybetti

Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kökeş, 82 yaşında vefat etti.