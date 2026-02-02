Yeşilçam'ın emektar oyuncusu hayatını kaybetti

'Battal Gazi' filmlerinin 'ZıpZıp' karakteriyle tanınan Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Necdet Kökeş, 27 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılmıştı. Usta isim 82 yaşında hayata veda etti.
Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılmıştı.
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kökeş, 82 yaşında vefat etti.
İki aydır gözetim altındaydı
Necdet Kökeş, Aralık ayından bu yana zorlu bir süreçten geçiyor. Önce kalp krizi geçiren, ardından beynine pıhtı atması sonucu hastaneye yatırılan Kökeş, yaklaşık iki aydır tedavi altında. Akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle bir süredir uyutulan sanatçının solunumunu rahatlatmak amacıyla trakeostomi (boğazdan nefes yolu açılması) işlemi uygulandığı bildirilmişti.