Bir sosyal medya sayfasına açıklamada bulunan Bülent Kökeş, Necdet Kökeş'in durumunun ciddi olduğunu bildirildi.





Kökeş'in yoğun bakıma alındığı gün yapılan tetkikler sonucunda beynine pıhtı attığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Kökeş'in akciğerlerindeki sorunlar devam ettiği için çoğunlukla uyutuluyor ve solunumunu rahatlatmak amacıyla boğazına bir delik açıldı.