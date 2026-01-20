Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Necdet Kökeş, 27 Aralık 2025'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. 81 yaşındaki Kökeş'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
'Battal Gazi' filmlerinin 'ZıpZıp' karakteriyle tanınan Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Necdet Kökeş, 27 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçiren Kökeş'in tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyordu. 81 yaşındaki Kökeş'in sağlık durumu hakkında sevenlerini üzen haber, kardeşi Bülent Kökeş'ten geldi.
Bir sosyal medya sayfasına açıklamada bulunan Bülent Kökeş, Necdet Kökeş'in durumunun ciddi olduğunu bildirildi.
Kökeş'in yoğun bakıma alındığı gün yapılan tetkikler sonucunda beynine pıhtı attığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Kökeş'in akciğerlerindeki sorunlar devam ettiği için çoğunlukla uyutuluyor ve solunumunu rahatlatmak amacıyla boğazına bir delik açıldı.
Doktorlar ünlü oyuncu için, "Bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı, yeni hastalara yer açmak adına hastanızı en geç hafta ortasına kadar almalısınız" açıklamasında bulundu.
NECDET KÖKEŞ KİMDİR?
1944 doğumlu olan Necdet Kökeş, 80 yaşındadır. Adana'da hayata gözlerini açan Necdet Kökeş, 1962 yılının son dönemlerinde İstanbul'a geldi. Kariyerine "Leyla ile Mecnun" adlı filmle başlayan oyuncu, genellikle macera türündeki yapımlarda yer aldı ve tarihi filmlerle de adından söz ettirdi.
"Battal Gazi'nin Oğlu", "Battal Gazi Geliyor", "Battal Gazi'nin İntikamı", "Battal Gazi Destanı", "Hakanlar Çarpışıyor", "Deli Dumrul", "Şaban Askerde", "Leblebi Tozu", "Avrupalı" gibi filmlerde rol alan Necdet Kökeş, emekli olmasının ardından 1995 yılında sinemaya veda etmedi.