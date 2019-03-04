Kuryelerin 30 dk’lık ölüm yarışı

Çeşitli yemek firmalarının hızlı sipariş taahhüdü can alıyor. Motorlu kuryelerdeki ‘kısa sürede ürün teslimatı’ baskısı daha dikkatsiz olmalarına sebep oluyor. Siparişi yetiştirmek isteyen kuryeler hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye atıyor.

Çalışanlarının sağlığını ve güvenliği gözetmesi gerek işverenler ise haksız rekabet yüzünden gereken önlemleri almıyor. TÜİK verilerine göre 5 yılda 4600’den fazla ölümlü genel motosiklet kazası yaşandı. Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy yaşanan motosiklet kazalarının yarısının sipariş yetiştiren kuryelerde görüldüğünü söyledi.

İLK KAZAM İŞ YETİŞTİRİRKEN

Yollarda ölümle burun buruna gelen kuryeler yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Evrak kuryeliği yapan 40 yaşındaki Reyhan Amini, 20 yıldır motorsiklet kullandığını ilk defa kuryelik yaparken kaza geçirdiğini anlattı:

“Bir gün evrak yetiştirmeye çalışıyordum arkadaşa, o da gümrüğe götürecekti. Giderken birinci değil de ikinci sapaktan girdim. O sırada bir servis şoförü de önüme kırınca kaza geçirdim. Motorun önü pertti canım çok yanıyordu ama arkadaşımı aradım ve evrağı gelip almasını söyledim. İlk kazamı bu işte çalışırken geçirdim. İş arkadaşım evrak yetirmek isterken canından oldu. Sadece iş yetiştirme değil kuryelerin sorunu firmalar kalitesiz motor, kalitesiz mont ve kask alıyor canımızla oynuyorlar.”

RAMAK KALA KURTULUYORUZ

Bir pizza şirketinin 30 dakikada yetiştirme sözü de kuryeleri kazaya sürüklüyor. O kuryelerden Nazlı Hilal Çetingöz, genellikle yağmurlu havalarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Kurt, “Tamam yağmurlu havada 30 dakika taahhüdümüz yok ama müşteriler yine de tepki gösteriyor. Gün içerisinde siparişleri yetiştirmek isterken çok kaza atlatıyoruz, hep ramak kala kurtuluyoruz” dedi.

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Gereği yapılmalı

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) yaşanan tehlikelere dikkat çekmek için bir çalışma yaptı. TÜSODER, “Oldukça sık meydana gelen kazalarda, birçok vatandaşımız sakat kalmakta, ölümler nedeniyle maddi ve manevi zarar görmektedir. Konu kuryelerle sınırlı kalmayıp tüm motosiklet kullanıcılarına toplumsal öfke olarak da yansıyabilmektedir. Kamu güvenliği ve yararını tehlikeye sokan bu tip uygulama yapan firmaların denetlenmesi ve haksız ticari reklamlarının durdurulması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederiz” çağrısında bulundu.

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