Kuryeye belge 6 ay ertelendi

Kara yollarında biletsiz yolcu ve eşya taşımaya 35 bin lira ceza öngören düzenleme ekimde yürürlüğe giriyor. Meclis Genel Kurulu’ndan önceki gün geçen kanun teklifinin yürürlük maddesinde AK Parti tarafından verilen önergeyle değişikliğe gidildi. Eklenen hükümle yeniden belirlenen kara yolu ihlal cezaları kanun yürürlüğü girmesinden 6 ay sonra devreye alınacak. İntibak süresi içerisinde 1 milyondan fazla motokuryeye de mesleki yeterlilik belgesini alma fırsatı tanınacak. Türkiye’de her yılda 200 binden fazla motokurye trafik kazasına karışıyor. Düzenlemeyle mesleki standartlara uyumlu taşımacılık faaliyeti güçlendirilecek ve bu alandaki trafik kazaları da asgari seviyeye çekilmesi sağlanacak.





YETKİSİZ TAŞIMAYA 170 BİN LİRA

Düzenleme kapsamında, yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunanlara 17 bin liradan 170 bin liraya kadar, yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası ödeyecek. Sürücülere ise 3 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Yetkililere denetim için gereken bilgi veya belgeleri ibraz etmeyenlere 3 bin liradan 30 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.





TARİFE DIŞINA AĞIR YAPTIRIM

Düzenlemeyle değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara da 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Eksik, yanlış, yanıltıcı veya usulsüz belge kullanarak taşıma yapmaları halinde, taşıt sahibine veya şoförüne 5 bin liradan 500 bin liraya kadar, terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası da kesilecek. Yine 12 binden fazla Devlet Hava Meydanları İşletmeleri personeli ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü memuruna sağlanacak prim ödemelerineyse nisan ayında başlanacak.



