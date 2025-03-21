Kennedy suikastının belgeleri ifşa edildi: 80 bin belge yayınlandı

ABD'de, eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasının ardından o tarihte görev yapan birçok eski Kongre çalışanı ve hükümet yetkilisine ait hassas bilgiler ifşa oldu.
New York Times gazetesinin (NYT) haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı bir kararname ile John F. Kennedy suikastına ilişkin belgelerin halkın erişimine açılmasıyla aralarında bir büyükelçinin de yer aldığı yüzlerce Kongre çalışanının ve birçok istihbarat araştırmacısının kişisel bilgileri yayıldı.
Beyaz Saray'ın talebiyle, Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin ve Sosyal Güvenlik Kurumunun bilgileri ifşa edilen kişiler için bir eylem planı geliştirdiklerine dikkati çeken Leavitt, Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin bu kişilere ulaşacağını belirtti.
Kennedy suikastı belgelerine ilişkin kararname
Bu doğrultuda Kennedy suikastıyla ilgili belgeler, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin internet sitesinden halkın erişimine açılmıştı.