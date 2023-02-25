Kuşadası açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı​​​​​

Van'ın Saray ve Özalp ilçelerinde 232 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-24 Şubat'ta Saray ve Özalp ilçelerinde operasyon düzenlendi. Arazide geçiş yapmaya çalışan 232 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.