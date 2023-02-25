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Kuşadası açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı​​​​​

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi sevk edildi.

12:56 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
Kuşadası'nda göçmen operasyonu

Kuşadası'nda göçmen operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



#bot
#göçmen
#Kuşadası
#YUNANİSTAN
20 dakika önce
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Kuşadası açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı​​​​​
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