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Küskün CHP’li sahaya inmedi

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:53 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

CHP sahada teşkilatlardan istediği desteği göremedi. Bazı büyükşehirler başta olmak üzere pek çok şehirde belediye personelleri ile yapılan seçim çalışmaları dışında, CHP örgütlerinin sahada gözle görülür, elle tutulur bir çalışması bulunmuyor. CHP’de yaşanan bu duruma neden olarak; kurultay sonrası parti içinde yaşanan bölünme ve güç odaklarının siyasi kariyer uğruna belediye başkan adaylıklarını yağmalaması gösteriliyor. CHP kaynakları, 31 Mart’ta partinin bugüne kadarki en büyük mağlubiyeti almasından endişe ediyor.

EN BÜYÜK MAĞLUBİYET OLABİLİR

Parti gelenek ve parti ilkelerinin hiçe sayıldığı, “müteahhit zihniyet”in parti yönetimini ele geçirdiğini ifade eden CHP kaynakları, “Bu hal CHP’ye hiç hesap edemeyeceği bir sonuç getirebilir. Hiçbir örgüt 31 Mart için çalışmıyor, çalışmak istemiyor. Yeni yönetim kırdı, döktü, usûl, ilke tanımadı. Tabanımız ve örgütümüz de haklı olarak tepkisini bu şekilde ortaya koydu. Öyle görünüyor ki bu tepki sandığa da yansıyacak. Bu yansıyacak tepki CHP’ye bugüne kadarki en büyük mağlubiyeti yaşatabilir, bundan endişe ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.





#Siyaset
#CHP
#Yerel Seçim
26 dakika önce
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