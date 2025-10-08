Kütahya'da kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

Yer altı görüntüleme cihazı, el detektörü, balyoz, matkap, kürek, levye, 2 adet çekiç, 2 adet kazı demiri, 2 adet kazma ele geçirildi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde, kaçak kazı yapan 9 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri, Samrık köyü yakınlarındaki ormanlık arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Yapılan aramada bulunan yer altı görüntüleme makinesi ile kazı malzemesine el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
