Kütahya'da kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

14:398/10/2025, Çarşamba
AA
Yer altı görüntüleme cihazı, el detektörü, balyoz, matkap, kürek, levye, 2 adet çekiç, 2 adet kazı demiri, 2 adet kazma ele geçirildi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde, kaçak kazı yapan 9 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, Samrık köyü yakınlarındaki ormanlık arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.


Yapılan aramada bulunan yer altı görüntüleme makinesi ile kazı malzemesine el konuldu.


Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



