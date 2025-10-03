Yeni Şafak
Tunceli’de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

12:143/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
IHA
Kaçak kazı yapan şüphelilerden ele geçirilenler.
Tunceli’de jandarma tarafından yapılan çalışmada, kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Dikenli Köyü bölgesinde teknik takip sonucu şüpheli araç ve şahıs hareketliliği tespit edildi. Ardından jandarma tarafından yapılan operasyonda Dalik Mezrası dere yatağında 5 şüpheli, suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada; 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet görüntüleme tableti, 2 adet powerbank, 5 adet cep telefonu ve çeşitli kazı malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.

