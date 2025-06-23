Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uygulamada, durumlarından şüphelenilen 2 kişi durduruldu. Üzerlerinde yapılan aramalarda, 9 parça halinde yaklaşık 363 içimlik kâğıda emdirilmiş sentetik Bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.