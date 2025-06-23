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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

13:5923/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
IHA
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Kütahya'da 363 içimlik bonzai madde ele geçirilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kütahya'da 363 içimlik bonzai madde ele geçirilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da üst aramalarından 363 içimlik bonzai madde ele geçirilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uygulamada, durumlarından şüphelenilen 2 kişi durduruldu. Üzerlerinde yapılan aramalarda, 9 parça halinde yaklaşık 363 içimlik kâğıda emdirilmiş sentetik Bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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