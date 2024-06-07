Kuyu-3 operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, yurt dışına firar eden Ercan Yılmaz ve Sercan Sayal'ın elebaşlığını yaptığı 2 ayrı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.