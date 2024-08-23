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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

17:26 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 17:34 - 23/08/2024 Cuma
AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Umut K. idaresindeki 42 ABT 012 plakalı tır, otoyolun Ankara yönü Çekmeköy mevkisinde yön tabelasına çarptı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.




Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

#Kuzey Marmara Otoyolu
#trafik kazası
#istanbul
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