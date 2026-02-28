Yeni Şafak
'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı bildiriye soruşturma: 168 kişi için yargı harekete geçti

28/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Laikliği birlikte savunuyoruz' bildirisine ilişkin soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) suç duyurusu üzerine, "Laikliği birlikte savunuyoruz" başlıklı bildiriyi imzalayan 168 kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre
MEB, "Laikliği birlikte savunuyoruz" başlıklı bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, bildiride kullanılan "gerici azınlığın provokasyonu" ve "şeriatçı dayatmalar" gibi ifadelerin toplumsal barışı bozmaya yönelik olduğu ve kamu idaresine yönelik ağır ithamlar içerdiği belirtildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildiriye imza atan 168 kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından verilen talimat doğrultusunda, şüphelilerin ifadelerinin bugün emniyet birimlerince alınmaya başlandığı öğrenildi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan evrakların, dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere savcılığa gönderileceği kaydedildi.




