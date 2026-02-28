Küstah bildiriye suç duyurusu

Dilekçede, Ramazan ayı etkinliklerinin “Talibanlaştırma”, “şeriatçı dayatma”, “karanlık kuşatma” ve “gerici saldırı” gibi kavramlarla tanımlandığı ve toplumun geniş kesimlerinin benimsediği dini değerlerin barbarlık ve terörle eş tutulduğu belirtildi. Bakanlık, Ramazan ayının yalnızca ibadet dönemi değil; paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güçlendiği bir zaman dilimi olduğuna işaret etti. Bu döneme ilişkin pedagojik içerikli faaliyetlerin “baskı rejimi pratiği” gibi sunulmasının “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçunu oluşturduğu belirtildi. Metinde yer alan ifadelerin soyut bir laiklik tartışması yürütmekten öte, dini hassasiyetleri olan vatandaşları “gerici” ya da “rejim tehdidi” olarak kodladığı; bunun da doğrudan aşağılayıcı ve ötekileştirici bir nitelik taşıdığı kaydedildi.