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Lastik botta ölüm yolculuğu: Yunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalandılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 6'sı çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

07:44 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 07:45 - 11/04/2024 Perşembe
AA
Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 6'sı çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye TCSG-28 Sahil Güvenlik Botu gönderildi.

Ege Denizi'nde hareket halindeki lastik bota ulaşan ekipler, 6'sı çocuk 16 düzensiz göçmeni yakaladı.


Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.


#Balıkesir
#Ayvalık
#Cunda Adası
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