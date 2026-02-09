Yeni Şafak
Leylek Koyu'nda ortak operasyon: 60 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Leylek Koyu’nda ortak operasyon: 60 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı

17:079/02/2026, Pazartesi
IHA
Seydikemer'de 60 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı
Seydikemer’de 60 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Leylek koyunda yasadışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan 28’i çocuk 60 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Seydikemer ilçesi Leylek Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından kara üzerinde 28’i çocuk 60 düzensiz göçmen tespit edildi.

Tespit edilen 32 düzensiz göçmen (beraberinde 28 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.



#Seydikemer
#Muğla
#göçmen operasyonu
