Leylek Koyu’nda ortak operasyon: 60 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Seydikemer ilçesi Leylek Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından kara üzerinde 28’i çocuk 60 düzensiz göçmen tespit edildi.