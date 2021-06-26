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İSTANBUL

LGBT'lilerden 'Kürdistan' provokasyonu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde toplanarak izinsiz şekilde gösteri düzenlemek isteyen LGBT'liler, terör örgütü PKK lehine sloganlar attı. "Kürdistan vardır" diyerek trampet çalan LGBT'lilerin görüntüsü sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
LGBTlilerden İstanbulda Kürdistan provokasyonu​
Beyoğlu'nda toplanarak PKK propagandası yapan LGBT'liler.

Erkek ve kadın arasındaki biyolojik farklılıkları yok sayarak, sapkın ilişkileri meşrulaştıran ve cinsiyetsiz bir toplum arzusunda olan LGBT savunucuları, İstanbul'da toplanarak izinsiz gösteri yürüyüşü düzenlemek istedi.

Polis müdahale etti

Beyoğlu çevresi ve İstiklal Caddesi'nde toplanarak slogan atanlara, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekipleri müdahale etti.

İzinsiz gösteride "Kürdistan" sloganları

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, LGBT'lilerden bazılarının "Kürdistan vardır" sloganı atarak terör örgütü PKK propagandası yaptığı görüldü.

Beyoğlu'nda toplanan LGBT'lilerden 'Kürdistan' provokasyonu
OYNAT 00:29
Beyoğlu'nda toplanan LGBT'lilerden 'Kürdistan' provokasyonu
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde toplanarak izinsiz şekilde gösteri düzenlemek isteyen LGBT'liler, terör örgütü PKK lehine sloganlar attı. 'Kürdistan vardır' diyerek slogan atan LGBT'lilerin görüntüsüne sosyal medyada tepki yağdı.

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