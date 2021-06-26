LGBT'lilerden 'Kürdistan' provokasyonu

Erkek ve kadın arasındaki biyolojik farklılıkları yok sayarak, sapkın ilişkileri meşrulaştıran ve cinsiyetsiz bir toplum arzusunda olan LGBT savunucuları, İstanbul'da toplanarak izinsiz gösteri yürüyüşü düzenlemek istedi.

Polis müdahale etti

Beyoğlu çevresi ve İstiklal Caddesi'nde toplanarak slogan atanlara, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekipleri müdahale etti.

İzinsiz gösteride "Kürdistan" sloganları

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, LGBT'lilerden bazılarının "Kürdistan vardır" sloganı atarak terör örgütü PKK propagandası yaptığı görüldü.

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