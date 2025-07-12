LGS 719 şampiyon çıkardı

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçlarını açıkladı. Bu yıl sınava, başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142’si katıldı. Katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti. Sınavda 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Geçen yıl bu sayı 352 idi.

SINAVIN AMACI ADİL BİR YERLEŞTİRME

Uzmanlar, LGS gibi merkezi yerleştirme sınavlarında puandan çok sıralamanın önemli olduğunu vurguluyor. LGS, klasik anlamda bir başarı belirleme sınavı değil, öğrencileri puanlı liselere yerleştirme esasına dayanan bir sıralama sınavı. Dolayısıyla sınavın “zor” ya da “kolay” olup olmadığını tek başına puan ortalamalarıyla değerlendirmek yanıltıcı olabilir. Sınavın temel işlevi, öğrencileri birbirlerine göre konumlandırmak ve tercih ettikleri okullara adil biçimde yerleştirmektir.

TERCİH SÜRECİ BAŞLIYOR

Tercih süreci 14 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz saat 17.00’de sona erecek. Yerleştirme sonuçları 4 Ağustos’ta ilan edilecek. Tercihler; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10 tercih yapılabilecek. Yerel yerleştirmede ise öğrenciler, ilk 3’ü kendi kayıt alanından olmak üzere en fazla 5 okul tercih edebilecek. Renkli harita sistemiyle tercih ekranında öğrencilerin kayıt alanları yeşil (bulunduğu), mavi (komşu), kırmızı (diğer) olarak gösterilecek.

DEPREM BÖLGESİNE KOLAYLIK

6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 6 ildeki ve iki ilçedeki öğrenciler, kendi illerinin yanı sıra diğer illerdeki tüm yerel yerleştirme okullarını da “kayıt alanı” sayarak tercih edebilecek.

EK KONTENJAN VE NAKİL SÜRECİ

Her 30 kontenjana 1 ek kontenjan ayrılacak ancak bu uygulama sadece ilk yerleştirmede geçerli olacak. Nakil süreci iki dönem hâlinde yürütülecek ve her dönemde 3’er tercih yapılabilecek.

VELİLERE REHBERLİK UYARISI

Bakanlık, tercihlerde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin dikkate alınmasını, baskıcı tutumlardan kaçınılmasını ve tercih edilen okulların koşullarının iyi araştırılmasını öneriyor. Yapılacak tercihler, öğrencilerin akademik hayatlarının yönünü belirleyecek önemli bir adım olacak.











