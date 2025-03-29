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LGS başvuru süresi uzatıldı

LGS başvuru süresi uzatıldı

04:0029/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran 2025’te 8'inci sınıf öğrencileri için düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvurularının süresinin 16 Nisan’a kadar uzatıldığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, 2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda, LGS kapsamındaki merkezi sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 açıklanmıştı. Ancak 2-4 Nisan 2025 arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla başvuru süresi uzatıldı.


#MEB
#LGS
#başvuru

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