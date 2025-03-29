LGS merkezi sınavı için başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025'te 8. sınıf öğrencileri için düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvurularının süresini 16 Nisan'a kadar uzattı. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 2 - 16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. "2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda, LGS kapsamındaki merkezi sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 açıklanmıştı. Ancak 2 - 4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresi, 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca okul müdürlüklerinin onay işlemleri için son tarih de güncellendi. Önceden 14 Nisan 2025 olarak belirlenen onay süresi, 17 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar uzatıldı.