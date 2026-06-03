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LGS sınav giriş yerleri açıklandı: İşte sorgulama ekranı

LGS sınav giriş yerleri açıklandı: İşte sorgulama ekranı

11:243/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
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2026 LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2026 LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr" adresinden yayınlandı.

Belgeler erişime açıldı

LGS öncesinde kritik süreç tamamlandı ve sınav giriş yerleri belli oldu. Yüz binlerce öğrenci, sınava hangi okulda gireceğini öğrenmek için giriş belgesi ekranına yönelirken, sınav merkezi bilgileri de netleşti.

Sınav giriş yerleri aşağıda yer alan link üzerinden veya https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden sorgulanabiliyor.

LGS sınavı ne zaman?

Başlangıçta 14 Haziran olarak planlanan LGS’nin tarihi, yapılan son düzenlemeyle 13 Haziran Cumartesi gününe alındı. Sınavın ilk oturumu saat 09.30’da başlayacak, ikinci oturum ise 11.30’da gerçekleştirilecek.

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