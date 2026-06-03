LGS sınav giriş yerleri açıklandı: İşte sorgulama ekranı

MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayınladı.
Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr" adresinden yayınlandı.
Belgeler erişime açıldı
LGS öncesinde kritik süreç tamamlandı ve sınav giriş yerleri belli oldu. Yüz binlerce öğrenci, sınava hangi okulda gireceğini öğrenmek için giriş belgesi ekranına yönelirken, sınav merkezi bilgileri de netleşti.
Sınav giriş yerleri aşağıda yer alan link üzerinden veya https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden sorgulanabiliyor.