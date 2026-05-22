Türkiye’nin başarısı dünyaya örnek oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2014 yılından itibaren başta dershaneler olmak üzere eğitim üzerindeki vesayetçi yapılara karşı atılan adımların sonuç verdiğini belirterek “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) 2003-2022 yılları arasındaki verileri karşılaştırıldığında Türkiye’nin matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri olmak üzere üç alanda da ortalama puanını artırdığı görülüyor” dedi.

DIŞSAL VESAYET KALDIRILDI

Bakan Tekin, Dünya Eğitim Forumu’na katılmak üzere gittiği Londra’da soruları cevapladı. Türkiye’nin uluslararası yarışmalardaki başarı grafiğinin yükselmeye devam ettiğini belirten Bakan Tekin, “Eğitimin üzerindeki vesayetçi yapıların, dershane ya da benzeri mevzuların kalkmasından sonra eğilim yukarıya doğru tırmanmaya başladı” dedi. Uluslararası kuruluşların yaptığı sınavların beceri odaklı olduğunu, Türkiye’deki paralel yapıların ise eğitimi tamamen sınav odaklı hâle getirdiğini vurgulayan Tekin “Okullardaki dersleri ve bizim müfredatımızı öğretmenleri önemsizleştiriyorlardı. 2014'te başlattığımız eğitimi bu türden dışsal vesayetçi unsurlardan kurtarma yönünde attığımız adımlar buralarda artık sonuçlarını vermeye başladı” ifadelerini kullandı.

PISA NOTLARI YÜKSELDİ

Tekin şunları kaydetti: "Bu noktada şu verileri paylaşmakta fayda var; Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) 2003-2022 yılları arasındaki verileri karşılaştırıldığında Türkiye’nin matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri olmak üzere üç alanda da ortalama puanını artırdığı görülüyor. Türkiye, fen bilimleri alanında 2003’te 434 olan puanını 2022’de 476’ya, matematikte 423 olan puanını 453’e ve okuma becerilerinde 441 olan puanını 456’ya yükseltti. OECD üyesi ülkelerde ise ortalama puanların azaldığı görüldü. OECD ortalaması matematikte 500’den 472’ye, fen bilimleri alanında 500’den 485’e, okuma becerilerinde ise 494’ten 476’ya geriledi."

2 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK

"OECD tarafından uzun dönemde PISA’ya katılan ülkelerin performansları analiz edildiğinde ise Türkiye’nin matematik alanında performansını istikrarlı bir şekilde artıran 2 ülkeden biri, fen bilimleri alanında ise performansını istikrarlı bir şekilde artıran 4 ülkeden biri olduğu görülüyor. Okuma becerileri alanında ise yatay, yani durağan bir performans sergilendiği değerlendiriliyor. Öte yandan, PISA 2003 ve PISA 2022 sonuçları birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’nin sıralamasında önemli bir ilerleme kaydettiği görülüyor."

EN BAŞARILI ALAN FEN BİLİMLERİ

"Burada özellikle dikkati çeken nokta, PISA’ya katılan ülke sayısının 2003’te 41 iken 2022’de neredeyse iki katına çıkarak 81’e yükselmiş olması. Bu nedenle sıralamalar yüzdelik olarak değerlendirildiğinde Türkiye’nin sıralamadaki yükselişi daha net ortaya çıkıyor. Fen bilimleri alanında sıralamadaki ilerlememiz yüzde 43 ile en yüksek artış olarak gerçekleşti. Okuma becerilerinde yüzde 36, matematik alanında ise yüzde 35’lik bir ilerleme kaydettik. Yani katılımcı ülke sayısının ciddi şekilde arttığı bir tabloda Türkiye, her üç alanda da sıralamasını yukarı taşıyan ülkeler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra; bildiğiniz gibi dünyanın dört bir yanından Eğitim Bakanları, uzmanlar ve eğitim politikası belirleyicilerini bir araya getiren Dünya Eğitim Forumunda (EWF) Türkiye olarak çok sayıda oturuma katıldık."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aralarında Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

FORUMDA TÜRKİYE ANLATILDI

"Ülkemize yoğun bir ilgi vardı üst düzey bir temsiliyet söz konusu oldu. Forumda, ülkemizde gerçekleştirilen OECD Beceriler Zirvesi’nde de konuşmacı olarak yer alan ve Türkiye’nin eğitimde son 20 yıldaki ilerlemesine özel vurgu yapan OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher, "Future Ready?" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumundaki verilerin işaret ettiği gibi Türkiye, eğitimde dönüşümü yalnızca hedefleyen değil; büyük ölçekli kamu eğitim sistemi içinde dönüşümü sahaya yansıtan bir ülke oldu. Bu uluslararası başarılar, müfredatın artık öğrenciler tarafından daha fazla önemsenmesi, okulun ve öğretmenlerin daha ön plana çıkması, alternatif eğitim birimleri yerine okulun ön plana çıkmaya başlayınca arttı."





Yapay zeka rehber öğretmeni uyaracak

Okullarda anomali (olağandışı) durumları tespiti için kişisel veri kapsamına girmeyen verileri yapay zeka ile işlemek istediklerini belirten Bakan Tekin, “Şimdi şöyle, biz zaten devasa bir yapay zekâ destekli Bakanlık Karar Yönetim Sistemi kurduk. Bununla ben Anadolu'daki herhangi bir okula ilgili bir sürü veriye ulaşabiliyorum, analiz ettirebiliyorum, karşılaştırabiliyorum. Şimdi oraya bu rehberlik servisleri ile ilgili de bir uyarı mekanizması koyuyor arkadaşlar. Örneğin bir anomali tespit ettiğinde doğrudan rehber öğretmene, "Bu öğrenciyle ilgili bir anormali tespit edildi, bunu davet et" uyarısı verecek. Rehber öğretmen üç defa davet etti diyelim, sorun çözülmediyse rehber öğretmen bu kez durumu kriminal bir durum olabilir diye okul yönetimine ya da ilgili emniyet birimlerine, anonim bir biçimde, çocuğun kişisel verilerini ihlal etmeksizin bildirecek, bu durumun takibi yapılacak...”





Bazı okullara kartlı giriş gündemde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, güvenli okul iklimini oluşturmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Her eğitim öğretim döneminin başında illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar başkanlığında bütün okulların tek tek masaya yatırıldığını anlatan Tekin, “ X ilçesinde 20 tane okul var, kaymakam okul müdürleri ile toplantı yapıyor ve okulların her birini risk derecesine göre değerlendiriyorlar. Birinci derece riskli okullarda doğrudan 24 saat usulü çalışan, polis memuru görevli. 1000 üzerinde okulumuzda sürekli 24 saat polis bekliyor. İkinci kategori okullar, polis ekip otolarının belirli aralıklarla devriye attığı okullar. Üçüncü kategori okullar, belirli aralıklarla, belli zamanlarda polisiye tedbirlerin alındığı okullar. Bir de hiç bunların olmadığı okullarımız var. Bunlar zaten her eğitim öğretim yılının, döneminin başında yapılıyor. Yaz aylarından itibaren okullara biraz önce saydığım tasnifteki sıralamalara göre güvenlik kamerası da kuracağız. Belki bazı okullarda kartlı giriş sistemi gibi sistemleri şu an çalışıyoruz. Yeni yarıyıl, yani eylül ayına kadar okullarımızda bu tür tedbirleri de alacağız" dedi.





Sorular müfredattan çıkacak

Bakan Yusuf Tekin’e yaklaşan LGS sınavları da soruldu. Bakan Tekin “Bu sene LGS sınavı zor mu olacak?” sorusuna şu cevabı verdi: “Biz hiçbir sınava hazırlarken bu sınav zor olsun, öbürü kolay olsun, ya böyle bir şeye girmiyoruz. Bakanlığımızın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü var. Bu Genel Müdürlüğün bünyesinde ölçme uzmanları var. Bu uzmanlar, müfredat içerisinden öğrencileri ölçebilecek soruları her sınav döneminde aynı kategori çerçevesinde sorularını soruyorlar. Ben şimdi diyorum ki müfredattan çıkacak, dolayısıyla herkes müfredata hazırlansın. Sınavın her bir sorunun zorluk derecesi, yani soru havuzundaki sorunun zorluk derecesi tanımlanmıştır. Bir sıralama sınavı olduğu için, belli zorluk düzeyindeki sorulardan her sınav döneminde istatistiki olarak aynı oranda soru sorulur. Belli zorluk düzeyindekilerden aynı oranda sorulur. Biz o oranlara zaten, teknik bir alan olduğu için oraya hiç karışmayız. Soru sorulduktan sonra da kimin nasıl cevapladığı, hep beraber göreceğiz. O yüzden ne zor olacak, ne kolay olacak. Öyle bir şey yok. Aynı geçen seneki gibi olacak.”



