MEB’den kültürel miras atağı

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sisteminde kültürel mirası daha görünür hale getirecek yeni uygulamaları peş peşe devreye alıyor. UNESCO iş birliklerinden Türk dünyasına yönelik öğrenci rehberlerine, kültürel miras atölyelerinden müfredat düzenlemelerine kadar uzanan çalışmalarla öğrencilerin tarih, dil ve medeniyet bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bakanlık, yeni dönemde kültür odaklı eğitim projelerini yaygınlaştırmayı planlıyor.

TÜRK DİLİ AİLESİ GÜNÜ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Yürütülen çalışmaların merkezinde Türk dili ve kültürel miras başlığı yer alıyor. UNESCO tarafından 15 Aralık’ın “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edilmesinin ardından, bu başlıkta uluslararası görünürlüğü artıracak faaliyetler için hazırlıklara başlandı. Türk dilinin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve küresel ölçekte tanıtılması amacıyla çeşitli etkinlik, eğitim ve iş birliği programlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda dikkat çeken projelerden biri de öğrenciler için hazırlanan “Türk dünyası turu rehberi” oldu. Bakanlık tarafından öğretim programlarıyla uyumlu şekilde hazırlanan rehberin, yeni eğitim öğretim yılında ders kitaplarıyla birlikte öğrencilere ulaştırılması planlanıyor. Kültürel mirasın öğrencilere doğrudan aktarılması amacıyla yürütülen “Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu” projesi de genişletilecek çalışmalar arasında yer alıyor.



