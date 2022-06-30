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EĞİTİM

LGS sonuçları bugün açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını bugün açıklayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LGS sonuçları bugün açıklanıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını bugün açıklayacak. LGS için 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurusu merkezi olarak yapıldı. İsteyen öğrenciler sınava girerken, sınava girmeyen öğrenciler “yerel yerleştirme” ile liselere yerleştirilecek. Sınav sonuçlarının “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

RAPOR YAYINLACAK

  • Bakanlığın geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile birlikte “Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu”nu yayımlaması öngörülüyor. Raporda, öğrencilerin merkezi sınav sonuçlarına ilişkin verileri ayrıntılı olarak sunulacak, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirilecek ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer alacak. Geçen yılki rapora göre, LGS merkezi sınavına başvuran öğrencilerin yüzde 83’ü sınava girmişti.

TERCİH SÜRECİ BELLİ OLACAK

LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin liselere yerleştirmeleri için tercih süreci de belli olacak. Tercih ve yerleştirme takvimi ile sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarına ilişkin detayların da bugün Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanması bekleniyor. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuyla öğrencilerin tercihlerini nasıl yapacaklarına ilişkin koşullar da belli olacak. Geçen yıllardaki sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler için yerel yerleştirme okul tercihinde bulunma zorunluluğunun bu yıl da geçerli olacağı tahmin ediliyor.

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