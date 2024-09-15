LGS’de geçiş hakkı için bir hafta süre

Ankara 3. İdare Mahkemesi, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdaki bir soruyu, "okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" gerekçesiyle iptal etti. Yargı kararından sonra tüm öğrencilerin LGS puanları yeniden hesaplandı ve geçiş sürecine ilişkin bir takvim oluştu. 14-20 Eylül tarihleri arasında geçiş hakkı kazanan öğrenciler başvuru yapabilecekler.

Süreçle ilgili akla takılan bazı soruların yanıtları ise şöyle:

* İptal edilen fen bilimleri sorusunu doğru veya yanlış cevaplandıranların, fen bilimlerinde diğer sorulardan doğrusu olup iptal edilen fen bilimleri sorusunu boş bırakanların puanı değişti.

* Fen bilimleri testinde hiç soru cevaplan-dırmayanların, soru cevaplandırmasına rağmen hiç neti olmayanların puanı değişmedi.

* İptal edilen fen bilimleri sorusunu yanlış cevaplandıranların ve boş bırakanların puanı arttı, doğru cevaplandıranların puanı düştü.

* Yeni hesaplanan puanı genel tercih ve nakil dönemlerindeki tercihlerinde yazılan okulların yeni taban puanlarına eşit ya da daha büyük olanlar farklı okullara geçiş hakkı kazandı.

* Öğrencinin yeni puanı yerleşemediği üst tercihlerinin yeni taban puanlarından yüksekse birden çok okula geçiş için başvuru hakkı kazandı.

* 14-20 Eylül arasında başvurusunu yapan her öğrenci herhangi bir kontenjan kısıtlamasına maruz kalmadan geçiş yapabilecek.

* Öğrenci, herhangi bir başvuru yapmadığı takdirde şu an kayıtlı olduğu okulunda eğitime devam edebilir. Geçiş yapmak zorunda değil.

* Okula yerleşen son öğrencinin puanı arttıysa o okulun taban puanı da yerleşen son öğrencinin puanı olarak kabul edilecek. Okula yerleşen son öğrencinin puanı düştüyse okulun da taban puanı düşecek.

* Özel okullara kaydolan öğrenciler de başvuru yapıp geçişlerini yapabilirler.

* Adrese dayalı yerleşen öğrenciler LGS'ye girmiş ve tercih dönemlerinde puanla yerleşecekleri okulları tercih etmiş ve yerleşememişlerse, adrese dayalı yerleşenler de yeni durumda geçiş hakkını kullanabilirler.

* 21 Eylül Cumartesi günü geçiş başvurusu yapanların yeni okulları e-okul üzerinden ilan edilecek.

Ahmet Samet Yapar, Ali Çelik, Erol Erdoğan

Biyografi kitaplığı kuruluyor

İstanbul Rami’de biyografi kitaplığı kuruluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kütüphanesi Müdürlüğü ile İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Biyografi Enstitüsü arasında protokol imzalandı. Protokole, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Başkanı Ahmet Samet Yapar ve Biyografi Enstitüsü Başkanı Erol Erdoğan imza attılar. Biyografi Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Rıdvan Kaşıkçı, biyografi kitaplığında 10 bine yakın biyografi kitabının olacağını ifade ederek, bunun, Türkiye’de ilk örnek olacağını da söyledi. Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, protokolün, kitaplığın yanı sıra biyografi ile ilgili seminer, söyleşi, atölye, panel gibi faaliyetleri de kapsadığını belirtti.

Şehit emanetine gönüllü ders

Vatan için can veren şehitlerimizin çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla gönüllü öğretmenler bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl matematik öğretmeni Hüseyin Eşrefoğlu'nun ‘Gönüllü olarak ders vermek istiyorum’ demesi üzerine başlayan projede şu anda 21 öğrenci, 54 gönüllü öğretmenden online olarak özel ders alıyor. 2020 yılında harekete geçtiklerini ancak pandemi nedeniyle hayata geçiremediklerini aktaran Eşrefoğlu, “2023 yılında Tabuta Sığmayanlar yapımcısı ve proje sahibi Ender Çınar’a mesaj atarak şehitlerimize olan borcumuzu ancak emanetlerimizin yanında olarak ödemeye çalışmak istediğimizi belirttim” dedi.

BİR ÖĞRENCİ DERECEYE GİRDİ

Projenin şehit ailelerine duyurulmasıyla 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nda derslerin başladığını ifade eden Eşrefoğlu, “İlk etapta Matematik dersiyle başlattık. LGS'ye giren şehit çocuğu bir öğrencimizin 2 yanlış yaparak derece yapması bizleri çok mutlu etti. Projemizdeki asıl amacımız başarıdan ziyade öğrencilerimizin eğitim yolunda yalnız olmadıklarını hissettirebilmek ve bu yolda eğitim adına her türlü desteği sunmak” diye konuştu.

ŞEHİT EŞİ DE DERS VERİYOR

Şehit Üsteğmen Ünal Darboğaz’ın öğretmen olan eşi Tuğçe Darboğaz’da gönüllü olarak ders veren öğretmenlerden bir tanesi. Darboğaz, “Bu vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimin yeri her zaman bizim yüreğimizin en derininde yer alıyor. Projeyi duyunca ben de dahil olmak istedim” diye konuştu.

Deniz Feneri’nden öğrencilere eğitim desteği

Deniz Feneri Derneği tarafından Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri yardımı yapıldı. İçleri kırtasiye malzemeleri ile dolu olan okul çantalarını alan minik yüreklerin gözlerindeki mutluluk ve yüzlerindeki tebessüm görülmeye değerdi.Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü Fatih Şanal “İçerisinde defter, kalem, silgi, kalem tıraş, kalem kutusu, boya çeşitleri vb. eğitim malzemelerinin bulunduğu, bedeli 1100 TL olan kırtasiye setleri, yardımseverlerin bağışlarıyla bu yıl da ihtiyaç sahibi ve yetim öğrencilere ulaştırılmaya başlandı” dedi.

TMV’den Afganista'a 46.okul

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde açtığı yeni ilkokul ile ülkedeki 46'ncı okulunu faaliyete geçirdi.

TMV'nin Afganistan genelinde 16 kampüste 7 anaokulu, 9 ilkokulu, 15 ortaokulu ve 15 lisesi bulunuyor. TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, TMV'in 54 ülkede 480 eğitim kurumuyla faaliyet gösteren küresel bir organizasyon olduğunu, bu kurumlarda 55 bin öğrencinin eğitim aldığını ve 9 bin eğitim personelinin çalıştığını aktardı. Afganistan ve Türkiye'nin ortak tarihi ve kültürel bağları bulunduğunu kaydeden Türkben, bu nedenle TMV'nin buradaki faaliyetlerinin kendileri açısından özel öneminin bulunduğunu kaydetti.







