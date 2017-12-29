LGS’nin örnek soruları açıklandı

Liseye girişte kaldırılan TEOG sisteminin ardından uygulanacak Liseye Kayıt Sistemi’nde (LKS) sorulacak örnek sorular Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinde yayımladı.

SINAV HAZİRANDA

Bakanlığın açıklamasına göre sınavda öğrencilere, "Sözel Bölüm" ve "Sayısal Bölüm" olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu hazırlanacak. Haziranda iki oturumda düzenlenecek. 'Sözel Bölüm'de Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dili içeren 50, 'Sayısal Bölüm'de ise matematik ve fen bilimlerini içeren 40 soru bulunacak. Sözel için öğrencilere 75, sayısal için de 60 dakika, yani toplam 135 dakika süre verilecek. Açıklamada ayrıca, "Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8’inci sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak" denildi.

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45 SORU YAYIMLANDI

Bakanlık 50 sorudan oluşacak ‘Sözel Bölüm’ için 25, 40 sorudan oluşacak ‘Sayısal Bölüm’ için de 20 örnek soru yayımladı.