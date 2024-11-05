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LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu

LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu

Halil Akkoç
09:165/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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LGS kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran 2025'te yapılacak.
LGS kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran 2025'te yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 20 HAZİRAN 2025'TE TAMAMLANACAK

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.



#LGS
#Sınav
#MEB

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