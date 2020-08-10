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Gündem Libya Beyrut gibi olur
İSTANBUL

Libya Beyrut gibi olur

Beyrut Limanı’nda patlayan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığı felaket, benzer riskler bulunan Libya’yı endişelendirdi. Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, Brega Limanı’ndaki tehlikeye dikkat çekti: Limanda 25 bin ton amonyak gazı var. Zehirli gazın sızması ölümcül olacak. Ateşe maruz kalırsa büyük patlama meydana gelir. Binlerce Libyalının hayatı tehlikede. Petrol tesislerinin etrafındaki tampon bölgeler silahlardan arındırılmalı.

Hatice Saka Yeni Şafak
Beyrut'taki patlama
Beyrut'taki patlama

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, Beyrut limanındaki patlamanın bir benzerinin Libya petrol limanlarında gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Devasa askeri depolarda toplanan patlayıcı malzemelerin oluşturduğu tehlikeye dikkat çeken Sanallah, “Petrol tankları, herhangi bir ısı veya ateşleme kaynağına maruz kalırsa bu çok büyük bir felaket olur” dedi ve petrol tanklarının bulunduğu bölgede silahlı paralı askerlerin varlığına vurgu yaptı.

Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler
OYNAT 00:00
Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Limana yakın bir yerde meydana gelen patlama, dev dalgalara sebep oldu. Şiddetli patlamanın ardından atom bombasını andıran görüntüler ortaya çıktı. Patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.


Mustafa Sanallah

Sanallah, Bingazi ile Sirte arasında bulunan Brega Limanı’nındaki tehlikeye işaret ederek şöyle konuştu: “Bu limanda 25 bin ton amonyak gaz bulunuyor. Zehirli olan bu gazın sızması ölümcül olacaktır. Ayrıca bu gaz ateşe maruz kalırsa çok büyük bir patlama meydana gelir. Binlerce Libyalının hayatı tehlike altında. Petrol tesislerinin etrafındaki tampon bölgeler silahlardan arındırılmalıdır. Militanlar ve paralı askerlerin de acilen limanları terk etmesi gerekiyor.”

Beyrut'ta korkunç şüphe
DÜNYA
Beyrut'ta korkunç şüphe

S-300 İDDİASI

Öte yandan, Rus askerlerinin Sirte doğusundaki Ras Lanuf liman şehrinde yer alan petrokimya fabrikası yakınına ‘S-300’ hava savunma sistemi yerleştirdiği iddia ediliyor. Bölge kaynakları, darbeci Hafter’e bağlı teröristler ve Rus paralı askerlerin son birkaç gün içinde fabrikanın 250 metre güneyine konuşlandırdıklarını duyurdu. Gelen bilgilere göre Rus paralı asker şirketi Wagner, Libya petrollerinin Akdeniz’e çıkış noktası olan Sidra Körfezi’nin hemen yakınındaki Ras Lanuf Petrokimya Fabrikası atölyelerinde Hafter güçleri ve Suriyeli terör gruplarına silah eğitimi veriyor.

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