Libya tezkeresi Meclis'e sunuldu: Genel Kurul 2 Ocak Perşembe olağanüstü toplanacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak Perşembe olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Şentop çağrı yazısında, "30 Aralık 2019 tarihinde Meclis Başkanlığımıza sunulan 3/1044 esas numaralı Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşülmesini teminen, Anayasa'nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7'nci maddelerine göre Genel Kurulun toplantıya çağrılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu sebeple 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu toplantıya çağırıyorum" ifadesine yer verdi.

Şentop, milletvekillerinin 2 Ocak'ta Genel Kurul'da bulunmalarını istedi.

Meclis'e sunulan tezkere metninde;

Libya'da Şubat 2011'de meydana gelen olayları takip eden süreçte demokratik kurumların inşa edilmesine yönelik çabalar artan silahlı çatışmalar sebebiyle akamete uğramış, ülkede parçalanmış bir yapı ortaya çıkmıştır.

Bu gelişmeler, Libya'ya ilaveten Türkiye dahil tüm bölge için de tehdit oluşturmaktadır. Sözde Libya Ulusal Ordusuna bağlı unsurlar, Libya'da faaliyet gösteren Türk şirketleri, Libya'da ikamet eden Türk vatandaşları ile Akdeniz'de seyreden Türk bandıralı gemiler gibi Türk çıkarlarının hedef alınacağı yönünde açıklamalarda bulunmaktadır. Sözde Libya Ulusal Ordusunun saldırılarının durdurulmaması ve çatışmaların yoğun bir iç savaşa dönüşmesi halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek kuzey Afrika'daki çıkarları da olumsuz yönde etkilenecektir.

OYNAT Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gelişmelere bağlı olarak tezkere ihtiyacı doğabilir Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kalın, 'Tezkereyle ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz, Meclis'in yetkisindedir. Biz prensip olarak meşru, uluslararası toplumun tanıdığı Libya hükümetinin ve halkının yanında olmaya devam edeceğiz.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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