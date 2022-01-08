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ANKARA

Libya'ya hava desteği: Sivil Havacılık Otoritesi yeniden yapılandırılacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Libya Sivil Havacılık Otoritesi’ni yeniden yapılandıracak. SHGM’den eğitmen ekibi önümüzdeki günlerde Trablus’a gidecek. Havacılık personelini eğitecek ekip, ülkede sivil havacılığın kurumsallaşması için bilgi ve tecrübelerini de aktaracak.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Libyaya hava desteği: Sivil Havacılık Otoritesi yeniden yapılandırılacak ​ ​
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Türkiye SİHA’larla dengeleri değiştirdiği Libya’da, şimdi de sivil havacılık eğitimlerinde kritik rol üstlenmeye hazırlanıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Libya Sivil Havacılık Otoritesi’ni yeniden yapılandıracak.

Geçen yıl 7 Kasım’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı SHGM ile Libya Sivil Havacılık Otoritesi’nin yeniden yapılandırılması kapsamında teknik altyapı ve eğitim desteğini içeren mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Arşiv
Arşiv

EĞİTMENLER GİDİYOR

İstanbul’da düzenlenen Ulaştırma Şurası’nda imzalanan mutabakat zaptı kapsamında Libya Sivil Havacılık Otoritesi gelişim planlarının güncellenmesi ve uygulanması amacıyla, söz konusu kurumun organizasyon yapısı da şekillendirilecek.

Bunun için SHGM personellerinden oluşan bir eğitmen ekibi önümüzdeki günlerde Trablus’a giderek bölgedeki havacılık personelini eğitecek.

Aynı zamanda sivil havacılığın ülkede kurumsallaşması için de bilgi ve tecrübe aktaracak.

TÜRKİYE LOKOMOTİF OLACAK

Libya sivil havacılığının yeniden yapılandırılmasında lokomotif olacak SHGM, daha önce Libya Sivil Havacılık Otoritesi personeline havaalanı, havacılık güvenliği, uçuş öncesi ve sonrası güvenliği olan ramp denetimi konulu eğitimler vermişti. Bu kez eğitimlerin odağında başta güvenlik olmak üzere teknik öğretiler aktarılacak.

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