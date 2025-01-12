Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
Lise ortak sınavının soruları çalındı: Altı okulda iptal edildi, yeniden yapılacak

Lise ortak sınavının soruları çalındı: Altı okulda iptal edildi, yeniden yapılacak

17:1912/01/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında 6 okulda sınav saatinden bir saat önce, soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılması nedeniyle bu okullardaki sınavların 14 Ocak'ta yeniden yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, konuya ilişkin yapılan açıklamada,
"İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir"
ifadesi kullanıldı.

Soruşturma başlatıldı

  • Açıklamada, konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtilerek, sürecin hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.


#İstanbul
#Lise
#Sınav

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar? Tahminler, artışlar ve ödeme detayları