Lise ortak sınavının soruları çalındı: Altı okulda iptal edildi, yeniden yapılacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, konuya ilişkin yapılan açıklamada,

"İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir"