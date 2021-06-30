Gündem Lise tercihleri 5-16 Temmuz arasında yapılacak
EĞİTİM

Lise tercihleri 5-16 Temmuz arasında yapılacak

97 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığı LGS sonuçları bu sabah açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, öğrenciler lise tercihlerini 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler. Sonuçlar 26 Temmuz'da açıklanacak.

Haber Merkezi AA
Lise tercihleri ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları bu sabah açıklanmıştı.

Tercihler hangi tarihler arasında yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.

10 tercih yapılabilecek

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.

Yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.

  • Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

Tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapacak

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

  • Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaklar. Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

Yüz binlerce öğrenci bekliyordu: LGS sonuçları açıklandı
GÜNDEM
Yüz binlerce öğrenci bekliyordu: LGS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan LGS soruları hakkındaki iddialara yanıt: Somut veriler ortaya koyulmalı
OYNAT 01:36
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan LGS soruları hakkındaki iddialara yanıt: Somut veriler ortaya koyulmalı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'deki bazı soruların, bazı yardımcı kaynaklardaki soruların aynısı olduğuna yönelik iddialar hakkında, “Biz böyle somut olmayan dedikodu ve söylemler ile hareket etmek yerine, çok daha kanıta dayalı ve bir şekilde neyin ne olduğunu ortaya koyabilen ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz. Bununla ilgili müracaat yolları ve itiraz yolları belli. Bu yollara müracaat edilebilir. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim çok güçlü bir ölçme değerlendirme kadromuz var” dedi.

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