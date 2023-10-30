Listeler belli oluyor

Seçimlerin ardından MYK’yı değiştiren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına gelecek isimler eski kurmayları olacak. Edinilen bilgilere göre, değişimcilerin Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, CHP’nin eski MYK’sını PM listesi olarak sunacak. Listede Umut Akdoğan, Gökhan Günaydın, Fethi Açıkel, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba gibi isimlerin olması bekleniyor.

Salonda delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun ise PM’de neredeyse yüzde 60 değişikliğe gitmesi bekleniyor. Değişimciler ile hareket eden isimleri tasfiye edecek Kılıçdaroğlu, PM’ye yeni isim olarak Mustafa Sarıgül ve Gürsel Tekin’i ekleyeceği belirtiliyor. Yola devam edecekler arasında ise Faik Öztrak, Gürsel Erol, Yüksel Taşkın, Yunus Emre, Oğuz Kaan Salıcı, Gamze Akkuş İlgezdi, Sezgin Tanrıkulu, Eren Erdem, Bülent Kuşoğlu isimleri geçiyor.