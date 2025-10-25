Lodos sahili bu hale getirdi

Yeni Şafak
17:5625/10/2025, Cumartesi
IHA
Edremit Körfezi’nde etkili olan lodos fırtınası, kıyıda bağlı teknelere zarar verirken sahili odun parçaları ve yosunlarla doldurdu.

Edremit Körfezi’nde etkili olan lodosun etkisiyle dalgalar, büyük ağaç gövdelerini sahile sürükledi. Kıyıda bağlı tekneler zarar de zarar gördü. Akçay Altınkum Mahallesi sahili, fırtınanın etkisiyle tamamen yosun ve odun parçalarıyla kaplandı. Öte yandan vatandaşların da, sahildeki odun parçalarını yakmak için topladığı öğrenildi.

#Balıkesir
#Edremit Körfezi
#Lodos
