Londra’da PKK'ya baskın

İngiltere'de terör örgütü PKK'ya baskın. Londra Metropolitan Polisi, dün sabah kentteki farklı adreslere operasyon düzenledi. PKK'yla bağlantılı olduğundan şüphelenilen faaliyetlere yönelik yürütülen soruşturmada 2'si kadın,

6 kişi gözaltına alındı.





TERÖRE FİNANSMAN

Birleşik Krallık'ın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya yönelik, güvenlik güçleri tarafından, terörizmin finansmanı, karapara ile mücadele ve eleman devşirme gibi konularda çalışma yürütülüyordu. Bu kapsamda ilgili bilgiler Türk yetkililer tarafından Birleşik Krallık makamlarına aktarıldı. Dosyanın tamamlanmasının ardından Birleşik Krallık makamları operasyon kararı aldı.





PKK DERNEĞİNDE ARAMA

Soruşturma kapsamında Londra'daki 8 adreste arama yapıldı. Aranan adresler arasında Londra'nın kuzeyindeki Haringey bölgesindeki Kürt Toplum Merkezi de yer aldı. Baskının amacı, terör örgütü PKK ile olan ilişkiyi ve olası bağış toplama/destekleme faaliyetlerini araştırmak olarak açıklandı. Polis, merkezdeki incelemenin iki hafta sürebileceğini bildirdi.





İDDİALAR ÇOK CİDDİ

Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, “Umarım yapılan gözaltılar, hiçbir terör faaliyetine müsamaha göstermeyeceğimizin, İngiltere veya başka yerdeki topluluklara zarar verdiğine inandığımız durumlarda harekete geçeceğimizin göstergesi olur” dedi. Söz konusu operasyonla başta ülkede yaşayan Türk ve Kürt toplumu olmak üzere, herkesi korumanın amaçlandığının altını çizen Flanagan, arama yapılan Kürt Toplum Merkezi hakkında “İddialar çok ciddi” ifadelerini kullandı. PKK uzantılı bir derneğe baskın yapılması, ülkedeki PKK'lı grupları panikletti.











