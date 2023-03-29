Lütfü Türkkan'dan istifasını duyuran Yavuz Ağıralioğlu'na 'korkak' göndermesi

Geçtiğimiz günlerde HDP'nin 6'lı masayı nasıl dizayn ettiğini ve kendilerine kurulan tuzağı kamuoyu ile paylaşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verip vermeyeceği konusuna açıklık getirdi. Bir televizyon programında partisinin kararına uyacağını söyleyen fakat hemen ardından sosyal medya hesabından "bu vebale ortak olmayacağım" diye paylaşım yapan Ağıralioğlu verdiği son röportajda Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini duyurdu.