Lütfü Türkkan'dan istifasını duyuran Yavuz Ağıralioğlu'na 'korkak' göndermesi

Lütfü Türkkan-Yavuz Ağıralioğlu
Geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında CHP-HDP iş birliğine yönelik sert açıklamalarda bulunan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifa kararı aldığını duyurdu.
İstifa dilekçesini partisine sunan Yavuz Ağıralioğlu,
"Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyelimden istifa ediyorum"
ifadelerini kullandı.
"Korkanlardan olursam milletim bana hakkını helal etmesin"
"Korkanlardan olursam milletim bana hakkını helal etmesin"
Ağıralioğlu'nun istifa kararını duyurmasının ardından İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Türkkan,
"Adaleti kör, vicdanı sağır, kalbi taştan bu düzende; susanlardan olursam, sinenlerden olursam, korkanlardan olursam, milletim bana hakkını helal etmesin."
ifadelerini kullandı.
#Lütfü Türkkan
#Yavuz Ağıralioğlu
#İYİ Parti
22 dakika önce