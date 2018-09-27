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POLİTİKA

Lütuf değil bizim insanlık vazifemiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında eşlik etmek üzere New York’ta bulunan Emine Erdoğan, Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği'nin ev sahipliği yaptığı "Afrika’daki Kadınları ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi” temalı toplantıda konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Afrika'ya ve Afrikalı kadınlara destek çağrısında bulunan Erdoğan, “Afrika, Türk halkının dost ve kardeş bildiği çok özel bir coğrafyadır. Afrika’dan yükselen her ses, Türkiye’de yankılanmaktadır. Irkçı rejimler, sömürgeci yönetimler, özellikle son birkaç yüzyılda Afrika’nın bütün dinamizmini alıp götürdü. 20. yüzyıl Afrika için kayıp bir yüzyıl oldu. Fakat biz, Türkiye olarak 21. yüzyılın Afrika’nın çağı olacağına inanıyoruz" dedi. Emine Erdoğan, "Üzerinde titizlikle durduğumuz bir konu da, Afrikalı kadınların ihtiyaçlarıdır. Çünkü inanıyoruz ki, Mandela’nın dediği gibi ‘kadınlar yoksulluğa mahkum olduğu ve küçük görüldüğü sürece insan hakları özüne kavuşamayacaktır’ Biz inanıyoruz ki, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum olarak Afrika’ya vereceğimiz her destek, insanlığa yaptığımız yatırımdır. İnsan hakları bir bütündür.

Afrika’nın desteğe muhtaç kadınları için yapacaklarımız, onlar için bir lütuf değil, bizim insanlık vazifemizdir" diye konuştu.

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