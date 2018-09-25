Maalesef koruyamadık

İstanbul-Ataşehir’de 5 ay önce evden uzaklaştırma cezası alan koca, eşini bıçaklayarak öldürdü, kendisi de yaralandı. İddiaya göre üzücü olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında İnönü Mahallesi Yeşil Sokak üzerindeki evde meydana geldi. Aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Halil-Zekiye Keleş çifti, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine koca, eşine bıçakla saldırdı.

Halit Keleş

KENDİNİ SAVUNAMADI

Zekiye Keleş de mutfaktan kaptığı bıçakla kendisini savunmaya çalıştı. Ancak buna rağmen taraflar birbirlerini bıçakladı. Seslere uyanan çocukları, anne-babalarını kanlar içinde görünce feryat ederek yardım istedi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halil ve Zekiye Keleş çifti, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 ÇOCUK ANNESİYDİ

Aşırı kan kaybeden 3 çocuk annesi Zekiye Keleş (43), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Halil Keleş (46) ise yoğn yoğun bakıma alındı. Aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan çiftin 5 ay önce kavga ettikleri, Halil Keleş’in evden uzaklaştırma cezası aldığı öğrenildi. Çiftin, yakınlarının araya girmesiyle barıştırıldığı öğrenildi. Zekiye Keleş özel bir yemek firmasında çalıştığı, eşi Halil Keleş’in ise İETT’de otobüs şoförü olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.