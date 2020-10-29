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POLİTİKA

Macron’u çizdi işini kaybetti

Peygamberimize hakarete “ifade özgürlüğü” diyen Fransa’da birçok konunun sansürlü ve tartışmaya kapalı olduğu biliniyor. Fransız hükümetinin desteklediği bir dernekle çalışan Moritanyalı karikatürist Halit İdris, Macron’u hicveden karikatürü sebebiyle işini kaybetti.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
İdris, karikatürün kaldırılmasını isteyen derneğin baskılarına dayanamayıp sözleşmesini feshetti.
İdris, karikatürün kaldırılmasını isteyen derneğin baskılarına dayanamayıp sözleşmesini feshetti.

Moritanyalı karikatürist Halit Veld Mevlay İdris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u hicveden bir karikatürü sebebiyle işini kaybetti. İdris, Macron’un hiciv karikatürlerini yayınladıktan sonra çalıştığı Fransız derneğin baskılarına dayanamadı ve sözleşmesini feshetti. İdris başına gelenleri şöyle anlattı: “Benim bir danışmanlık şirketim var. Fransız ve uluslarası pek çok şirketle çalışıyorum. Fransız hükümeti tarafından desteklenen bir dernek ile uzun yıllardır süren bir iş sözleşmem var. Dernek, önce Macron aleyhinde karikatür çizmemem için beni uyardı. Bu yaptığımın bir kışkırtma olduğunu söylediler.”

HER GÜN MACRON’U ÇİZECEĞİM

Peygamber’e karşı işlenen suçun kabul edilemez olduğunu belirten İdris sözlerini şöyle sürdürdü: “Karikatürü kaldırmamı ve bir daha Macron’u çizmememi istediler. Efendimize yapılan bu hakareti kabul edemezdim ve sözleşmemi feshettim. Onlara her gün Macron aleyhine çizim yapacağımı söyledim. Şirket yetkililerine Peygamber Efendimiz’e bir saldırı olduğunu söylediğim zaman bana, Fransız topraklarında ifade özgürlüğü olduğunu, tüm dergi ve gazeteler istediklerini yazıp çizmeye hakkı olduğunu belirttiler. Elçimiz Hz. Muhammed’e saldırmak, dokunulamayacak kutsal olduğu için ifade özgürlüğü olarak görülmez.”

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