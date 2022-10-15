Gündem Maden faciasında şehit olan Aziz Kösenin bir hafta önce önce baba olduğu ortaya çıktı
BARTIN

Maden faciasında şehit olan Aziz Köse'nin bir hafta önce önce baba olduğu ortaya çıktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 40 işçi vefat etti. Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından maden işçilerinin kimlikleri ortaya çıkmaya başladı. Hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse'nin sadece bir hafta önce baba olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maden faciasında şehit olan Aziz Kösenin bir hafta önce önce baba olduğu ortaya çıktı
Maden şehidi Aziz Köse

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Müessese Müdürlüğü'nde dün akşam 18.15 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez arama kurtarma çalışmalarını yakından takip etti.

BAKAN SOYLU: CAN KAYBI 40'A ULAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'da meydana gelen maden patlamasıyla ilgili açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu, "Bartın'daki maden faciasında can kaybı 40'a ulaştı. 40 şehidimizi burada çıkarıp hastanelere ulaştırdık. 110 madencimizden 58 madencimizde kurtulmuş oldu. 1 madencimizle ilgili bir belirsizliğimiz var. Arama kurtarma çalışmaları. Belirsizliğin ortadan kaldırılmasın yönelik çalışmalar devam ediyor." dedi.

BİR HAFTA ÖNCE BABA OLMUŞTU

Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından maden işçilerinin kimlikleri ortaya çıkmaya başladı.

Hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse'nin sadece bir hafta önce baba olduğu öğrenildi. Köse'den geriye çocuğunu ilk kez kucağına aldığı anın fotoğrafı kaldı.
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