Maden ocağında göçük: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, göçük altında kalan işçiler var

Maden ocağında göçük: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, göçük altında kalan işçiler var

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:22 25/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Maden ocağında göçük
Maden ocağında göçük

Zonguldak'ta, maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Göçükte mahsur kalan 5 işçiden 4’ü kurtarıldı. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Karadon Müessesesi’nde maden ocağında, yerin 263 metre altında göçük meydana geldi.

Ocağın baca kısmına yakın noktada meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK’ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan işçilerin kurtarmak için göçüğün meydana geldiği alana daha yakın olan Gelik Müessesi’nden yerin altına indi.

Ekipler, işçilerden 4’ünü kurtardı. Diğer 1 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.



#Zonguldak
#maden ocağı
#göçük
