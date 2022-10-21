Maden ocağındaki patlama sonrası 50 kişinin ifadesi alındı

Bartın Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen çalışmalar çerçevesinde ise ilk etapta 50 kişinin ifadesi alındı.

Bilirkişi tarafından el konulan dijital materyaller üzerinde yapılan araştırma çerçevesinde ocak içinde 17.59’dan önce metan gazı yüzde 1’in altında, 17.59: 1,06 olunca sistem ilk uyarı ikazı vermeye başlamış ve elektrikler otomatik olarak devre dışı kalmış. Ardından saat 18.00’da 1,14, 18.01: 1,22, 18.02: 1,31, 18.03: 1,41, 18.04: 1,45, 18.05: 1,55’e ulaşınca sistem kırmızı alarmla içerideki işçilere uyarı gönderiyor.



Olası bir patlama riskine karşı sistem elektrikleri keserken, eksi 300 kodundaki dışarıdan temiz havayı sağlayan vantüpler ise çalışmaya devam etti. 18.06: 1,55, 18.07: 1,59, 18.08: 1,65, 18.09: 1,69 ve patlamanın yaşandığı 18.10’da ise veri akışı alınamadığı ortaya çıktı. Diğer yandan alınan verilerin eksi 300 kotundaki sağ ve sol olarak çalışma yapılan 2 galeriden birinden alındığı öğrenilirken, hangi galeriden bu verilerin alındığı ise inceleme yapacak ekibin ocağa giremediğinden bilinmiyor. Yaşanan patlama sonrası içeride oluşan yangının söndürülmesi ile ilgili eksi 300 kotunda ve gerisinde iki ayrı baraj sistemi kuruldu. Yangının sönmesi ile birlikte heyet patlamanın hangi galeride yada bölgede olduğu noktasını ocağa girerek araştıracak.

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Öte yandan Maden İş yerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği’nde “Havasında yüzde 19’dan az oksijen, yüzde 2’den çok metan, yüzde 0.5’den çok karbondioksit, 50 ppm (yüzde 0.005) den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz. 8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojensülfür oranı 20 ppm (yüzde 0,002)’dir. Oksijen miktarı azalan veya yanıcı, parlayıcı ve zararlı diğer gazların karışmasıyla bozulan yahut çok ısınan hava akımları, diğer çalışma yerlerinden geçmesine meydan verilmeden, derhal ve en kısa yoldan, ocak dışına atılır” derken bir diğer madde de ise grizulu ocaklarda havalandırma ile ilgili değerler her vardiyada ölçülür, metan gazı ölçümleri bu ölçümlerle beraber yapılır. Havada yüzde 1’den çok metan gazı tespitinde, bu oran yüzde 1’in altına düşünceye kadar ölçümler aralıksız sürdürülür. Üretim ünitelerinden dönüş havası içinde ve üretim yerlerindeki gazların birikebileceği yerlerde metan gazı seviyesi sürekli olarak izlenir” ifadeleri yer alınıyor.

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Mevzuatta ayrıca ateşleme ile ilgili olarak ta, “Ateşleyici, lağımların doldurulmasından sonra ve ateşlemeden önce ölçümü tekrarlar. Metan oranı yüzde 1’in altındaysa lağımlar ateşlenir, üstündeyse yüzde 1’in altına düşünceye kadar ateşleme yapılmaz” ibaresi yer alıyor.

FOTOĞRAF 20 Zonguldak - Armutçuk (1983)

1941'den bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan, pek çoğu grizu patlaması, göçük ve yangından kaynaklı olmak üzere iş kazalarında 3 binden fazla işçi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aşkın kişi ise yaralandı. Zonguldak Armutçuk'ta 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu patlamasında 103 maden işçisi hayatını kaybetti. Zonguldak - Armutçuk (1983) Amasya - Yeni Çeltik (1990)

Amasya Yeni Çeltik'te bulunan maden ocağında 7 Mart 1990'da meydana gelen grizu patlamasında 68 kişi öldü. Amasya - Yeni Çeltik (1990) Zonguldak - Kozlu (1992)

3 Mart 1992'de Zonguldak Kozlu'da meydana gelen grizu patlamasında 263 maden işçisi hayatını kaybetti. Zonguldak - Kozlu (1992) Yozgat - Sorgun (1995)

26 Mart 1995'te Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 37 madenci hayatını kaybetti. Yozgat - Sorgun (1995) Kastamonu - Küre (2004)

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 8 Eylül 2004'te bakır madeninde çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu - Küre (2004) Balıkesir - Dursunbey (2006)

2 Haziran 2006'da Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde grizu patlamasında 17 işçi hayatını kaybetti. Balıkesir - Dursunbey (2006) Bursa - Mustafakemalpaşa (2009)

10 Aralık 2009'da Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 19 işçi hayatını kaybetti. Bursa - Mustafakemalpaşa (2009) Zonguldak (2010)

17 Mayıs 2010'da Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasıda 30 işçi hayatını kaybetti. Zonguldak (2010) Zonguldak - Kozlu (2013)

Zonguldak Kozlu'da 8 Ocak 2013'te meydana gelen grizu patlamasında 8 madenci hayatını kaybetti. Zonguldak - Kozlu (2013) Manisa-Soma(2014)

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında çıkan yangın sonucu 301 işçi hayatını kaybetti, en az 88 işçi de yaralandı. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti. Siirt-Şirvan (2016)

Şirvan maden kazası: 17 Kasım 2016 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesindeki Madenköy yakınlarındaki bakır madeninde meydana gelen ve 16 işçinin ölümüyle sonuçlanan kaza. Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları 1941'den bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan, pek çoğu grizu patlaması, göçük ve yangından kaynaklı olmak üzere iş kazalarında 3 binden fazla işçi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aşkın kişi ise yaralandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 5 Bartın'daki maden kazasında yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 işçi, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alındı.



Hastaneye getirilen 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralı ise Yanık Merkezinde tedavi görecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, \"Bartın’dan 40 dakika önce havalanan uçak ambulanslarımız İstanbul’da. 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezimizde, 5 yaralı ise Yanık Merkezimizde tedavi altına alınmak üzere birazdan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde olacak.\" ifadelerini kullanmıştı. Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi Ambulans uçakla tahliye: Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi İstanbul'a getirildi Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 6 maden işçisi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi. Maden ocağı önünde ekiplerin dağıttı battaniye ile ısınmaya çalışan aileler burada maden ocağından gelecek haberi bekliyor. Aileler birbirlerini teselli ederken ekiplerin de hummalı çalışmaları sürüyor. Bartın'da maden ocağında patlama Endişeli bekleyiş: Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları iyi haber bekliyor Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi. BiP'te paylaş

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