Gündem Maden ocağındaki patlama sonrası 50 kişinin ifadesi alındı
BARTIN

Maden ocağındaki patlama sonrası 50 kişinin ifadesi alındı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağının eksi 300 kodunda 14 Ekim akşamı meydana gelen ve 41 madencinin öldüğü patlama ile ilgili soruşturma sürerken, patlama öncesi 12 dakikalık metan gazı verileri ise ortaya çıkmaya başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Maden ocağındaki patlama sonrası 50 kişinin ifadesi alındı
Maden ocağındaki patlama sonrası 50 kişinin ifadesi alındı

Bartın Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen çalışmalar çerçevesinde ise ilk etapta 50 kişinin ifadesi alındı.
Bilirkişi tarafından el konulan dijital materyaller üzerinde yapılan araştırma çerçevesinde ocak içinde 17.59’dan önce metan gazı yüzde 1’in altında, 17.59: 1,06 olunca sistem ilk uyarı ikazı vermeye başlamış ve elektrikler otomatik olarak devre dışı kalmış. Ardından saat 18.00’da 1,14, 18.01: 1,22, 18.02: 1,31, 18.03: 1,41, 18.04: 1,45, 18.05: 1,55’e ulaşınca sistem kırmızı alarmla içerideki işçilere uyarı gönderiyor.


Olası bir patlama riskine karşı sistem elektrikleri keserken, eksi 300 kodundaki dışarıdan temiz havayı sağlayan vantüpler ise çalışmaya devam etti. 18.06: 1,55, 18.07: 1,59, 18.08: 1,65, 18.09: 1,69 ve patlamanın yaşandığı 18.10’da ise veri akışı alınamadığı ortaya çıktı. Diğer yandan alınan verilerin eksi 300 kotundaki sağ ve sol olarak çalışma yapılan 2 galeriden birinden alındığı öğrenilirken, hangi galeriden bu verilerin alındığı ise inceleme yapacak ekibin ocağa giremediğinden bilinmiyor. Yaşanan patlama sonrası içeride oluşan yangının söndürülmesi ile ilgili eksi 300 kotunda ve gerisinde iki ayrı baraj sistemi kuruldu. Yangının sönmesi ile birlikte heyet patlamanın hangi galeride yada bölgede olduğu noktasını ocağa girerek araştıracak.


Öte yandan Maden İş yerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği’nde “Havasında yüzde 19’dan az oksijen, yüzde 2’den çok metan, yüzde 0.5’den çok karbondioksit, 50 ppm (yüzde 0.005) den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz. 8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojensülfür oranı 20 ppm (yüzde 0,002)’dir. Oksijen miktarı azalan veya yanıcı, parlayıcı ve zararlı diğer gazların karışmasıyla bozulan yahut çok ısınan hava akımları, diğer çalışma yerlerinden geçmesine meydan verilmeden, derhal ve en kısa yoldan, ocak dışına atılır” derken bir diğer madde de ise grizulu ocaklarda havalandırma ile ilgili değerler her vardiyada ölçülür, metan gazı ölçümleri bu ölçümlerle beraber yapılır. Havada yüzde 1’den çok metan gazı tespitinde, bu oran yüzde 1’in altına düşünceye kadar ölçümler aralıksız sürdürülür. Üretim ünitelerinden dönüş havası içinde ve üretim yerlerindeki gazların birikebileceği yerlerde metan gazı seviyesi sürekli olarak izlenir” ifadeleri yer alınıyor.


Mevzuatta ayrıca ateşleme ile ilgili olarak ta, “Ateşleyici, lağımların doldurulmasından sonra ve ateşlemeden önce ölçümü tekrarlar. Metan oranı yüzde 1’in altındaysa lağımlar ateşlenir, üstündeyse yüzde 1’in altına düşünceye kadar ateşleme yapılmaz” ibaresi yer alıyor.

Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları
FOTOĞRAF 20
Title
Zonguldak - Armutçuk (1983)
1941'den bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan, pek çoğu grizu patlaması, göçük ve yangından kaynaklı olmak üzere iş kazalarında 3 binden fazla işçi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aşkın kişi ise yaralandı. Zonguldak Armutçuk'ta 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu patlamasında 103 maden işçisi hayatını kaybetti.
Title
Zonguldak - Armutçuk (1983)
Title
Amasya - Yeni Çeltik (1990)
Amasya Yeni Çeltik'te bulunan maden ocağında 7 Mart 1990'da meydana gelen grizu patlamasında 68 kişi öldü.
Title
Amasya - Yeni Çeltik (1990)
Title
Zonguldak - Kozlu (1992)
3 Mart 1992'de Zonguldak Kozlu'da meydana gelen grizu patlamasında 263 maden işçisi hayatını kaybetti.
Title
Zonguldak - Kozlu (1992)
Title
Yozgat - Sorgun (1995)
26 Mart 1995'te Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 37 madenci hayatını kaybetti.
Title
Yozgat - Sorgun (1995)
Title
Kastamonu - Küre (2004)
Kastamonu'nun Küre ilçesinde 8 Eylül 2004'te bakır madeninde çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti.
Title
Kastamonu - Küre (2004)
Title
Balıkesir - Dursunbey (2006)
2 Haziran 2006'da Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde grizu patlamasında 17 işçi hayatını kaybetti.
Title
Balıkesir - Dursunbey (2006)
Title
Bursa - Mustafakemalpaşa (2009)
10 Aralık 2009'da Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 19 işçi hayatını kaybetti.
Title
Bursa - Mustafakemalpaşa (2009)
Title
Zonguldak (2010)
17 Mayıs 2010'da Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasıda 30 işçi hayatını kaybetti.
Title
Zonguldak (2010)
Title
Zonguldak - Kozlu (2013)
Zonguldak Kozlu'da 8 Ocak 2013'te meydana gelen grizu patlamasında 8 madenci hayatını kaybetti.
Title
Zonguldak - Kozlu (2013)
Title
Manisa-Soma(2014)
13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında çıkan yangın sonucu 301 işçi hayatını kaybetti, en az 88 işçi de yaralandı. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti.
Title
Siirt-Şirvan (2016)
Şirvan maden kazası: 17 Kasım 2016 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesindeki Madenköy yakınlarındaki bakır madeninde meydana gelen ve 16 işçinin ölümüyle sonuçlanan kaza.
Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları
1941'den bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan, pek çoğu grizu patlaması, göçük ve yangından kaynaklı olmak üzere iş kazalarında 3 binden fazla işçi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aşkın kişi ise yaralandı.

Ambulans uçakla tahliye: Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi İstanbul'a getirildi
FOTOĞRAF 5
Title
Bartın'daki maden kazasında yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 işçi, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alındı.

Title
Hastaneye getirilen 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralı ise Yanık Merkezinde tedavi görecek.
Title
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, \"Bartın’dan 40 dakika önce havalanan uçak ambulanslarımız İstanbul’da. 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezimizde, 5 yaralı ise Yanık Merkezimizde tedavi altına alınmak üzere birazdan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde olacak.\" ifadelerini kullanmıştı.
Title
Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Title
Ambulans uçakla tahliye: Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi İstanbul'a getirildi
Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 6 maden işçisi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Endişeli bekleyiş: Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları iyi haber bekliyor
FOTOĞRAF 8
Title
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Title
Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi.
Title
Maden ocağı önünde ekiplerin dağıttı battaniye ile ısınmaya çalışan aileler burada maden ocağından gelecek haberi bekliyor.
Title
Aileler birbirlerini teselli ederken ekiplerin de hummalı çalışmaları sürüyor.
Title
Bartın'da maden ocağında patlama
Title
Title
Title
Endişeli bekleyiş: Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları iyi haber bekliyor
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi.

Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı: Göz gözü görmüyordu
FOTOĞRAF 24
Title
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.
Title
Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Nurtaç Arslan, patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisiyle görüşerek \"geçmiş olsun\" dileklerini iletti.
Title
Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, \"Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle...
Title
Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu.\" diye konuştu.
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı: Göz gözü görmüyordu
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı. İşçi "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu" ifadelerini kullandı.


3,5 metre derinlikte

3,5 metre derinlikte

Marmara Denizi'nde heyecanlandıran keşif.
Akrabalarınızla ilişkileriniz nasıl?

Akrabalarınızla
ilişkileriniz nasıl?

​Areda Survey Türk halkına sordu: Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı.
İngilterede istifa eden Liz Trussın yerine kim geçecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar bir yere mesaj oluyor. Biz de zevkle takip ediyoruz.

'​Yavru olması bizi heyecanlandırıyor.'

Aliyev'den Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' ziyareti.

​Milyonlarca aday merakla bekliyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.