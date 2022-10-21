Gündem Maden ocağından toplanan deliller adliyeden ilgili birimlere gönderildi
BARTIN

Maden ocağından toplanan deliller adliyeden ilgili birimlere gönderildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında toplanan deliller, Amasra Adliyesinden incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Maden ocağından toplanan deliller adliyeden ilgili birimlere gönderildi
Maden ocağından toplanan deliller adliyeden ilgili birimlere gönderildi

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, çalışmalar devam ediyor.

Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürüttü.

Maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci baret feneri, solunum cihazı, madenci elbisesi, kalibrasyon ile çeşitli cihaz ve belgelerin içinde bulunduğu delil torbaları, ekiplerce Amasra Adliyesinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kriminal Daire Başkanlığı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.


Bilirkişi heyeti Amasra'da maden sahasında incelemelere başladı
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcının yürüttüğü soruşturma sürerken, maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu.
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7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır eşliğinde facianın yaşandığı maden sahasında incelemelere başladı.

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Soruşturma aşamasında el konulan maden sahası ve binadaki görüntü ve ses kayıtları ile yer altındaki işçilerin konuşmasını kaydeden cihazların Emniyet Müdürlüğü’nde incelenmesine başlandı. Karakutu olarak da adlandırılan gaz ölçümlerini, hava akış oranını, ses ve görüntü kayıtlarını barındıran bilgisayarların ilerleyen aşamada savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişilerce raporlanacağı öğrenildi.
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Genel Maden İşçileri Sendikası yetkililerinden alınan bilgiye göre bu kayıtların açılması için herhangi kriminal bir işleme gerek olmadığı bildirildi.
Bilirkişi heyeti Amasra'da maden sahasında incelemelere başladı
Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasıyla ilgili bilirkişi heyeti, maden sahasında incelemelere başladı.

Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
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Gürdal Serenli'nin abisi Zekai Serenli ise kardeşiyle aynı fotoğrafta yer alan ve yine faciada hayatını kaybeden Rahman Özçelik'in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak şunları söyledi:

“Ah be kardeşim çok erken oldu bu ayrılık çok erken yaşta gittiniz maden şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun.\"
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Hayatını kaybedenlerden Amasra'nın Kaman Köyü'nden Emrah Kaval'ın babası Hasan Kaval, sosyal medya hesabından oğlunun hayatını kaybettiğine ilişkin yazı paylaştı. Acılı baba Kaval, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Oğlum Emrah Kaval TTK müessesinde geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmiştir. Bugün öğle namazına müteakip defnedilecektir.\"
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Amasra'nın Aşağıdere Köyü'nden Enes Aydın'ın öğretmeni Muhammet Mustafa Yıldız da, “Başta mezun öğrencim Enes Aydın ve tüm diğer maden şehitlerimize rabbimden rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Başımız sağ olsun\" ifadelerini kullandı.
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“GÜNEŞİ GÖREBİLMEK İÇİN KARANLIĞI KAZIYORUZ\"

Patlamada yaşamını yitiren Yasin Çelik'in, 5 Şubat 2021'de sosyal medya hesabından “Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz\" paylaşımı kaldı geride.
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Serhat Kahraman'ın kuzeni Rıfat Kahraman ise, \"Bartın'da maden ocağında yaşanan patlama sonucu kuzenimiz Serhat Kahraman şehit olmuştur. Cenazesi öğle namazına Karabük Kışla Köyü camisinde kılınacaktır\" paylaşımı yaptı.
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Maden faciasında hayatını kaybeden Suat Demirkıran'ın ise geçen yıl, 7 Mart 1983 yılında Zonguldak'ın Armutçuk beldesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybedenleri manşetine taşıdığı gazetenin sayfasını hesabından paylaştığı görüldü.
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Amasra'nın Kocaköy köyünden Orhan Altun'un arkadaşı ise vefat haberini “Kimsenin kalbini kırmamış, dostluğu ve arkadaşlığı ile gönüllerde taht kurmuş Orhan Altun abimin Amasya'da madende şehit olduğunu üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun kabri nurlarla dolsun\" ifadeleriyle paylaştı.
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Rasim Bulut'un ablası da kardeşinin hayatını kaybetmesinin ardından, “Kardeşimiz Rasim Bulut'u maden kazası sonucu kaybettik. Rabbim geride kalanlara sabır versin. İkindi namazıyla Yaylacık Köyü'nden defnedilecek. Mekanı cennet olsun\" diye bir paylaşım yaptı
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Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı
Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam 18.15 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenlerden geriye ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğrafları kaldı. Ölüm haberini alan yakınları ise sosyal medya hesaplarından yürek yakan paylaşımlar yaptı.

Endişeli bekleyiş: Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları iyi haber bekliyor
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
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Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi.
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Maden ocağı önünde ekiplerin dağıttı battaniye ile ısınmaya çalışan aileler burada maden ocağından gelecek haberi bekliyor.
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Aileler birbirlerini teselli ederken ekiplerin de hummalı çalışmaları sürüyor.
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Bartın'da maden ocağında patlama
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Endişeli bekleyiş: Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları iyi haber bekliyor
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi.

Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı: Göz gözü görmüyordu
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.
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Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Nurtaç Arslan, patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisiyle görüşerek \"geçmiş olsun\" dileklerini iletti.
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Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, \"Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle...
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Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu.\" diye konuştu.
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı: Göz gözü görmüyordu
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı. İşçi "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu" ifadelerini kullandı.


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