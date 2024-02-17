Madencilerin 3’ü bir yerde 6’sı başka yerde

Erzincan'daki altın madeninde toprak altında kalan işçilere ulaşılmaya çalışılıyor. İliç’teki Anagold’a ait maden sahasında 13 Şubat’ta yaşanan toprak kayması sonucu Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Adnan Keklik, Uğur Yıldız, Kenan Öz ve Ramazan Çimen toprak altında kalmıştı. Kayıp işçileri arama çalışmalarında 4 gün geride kaldı.

YERİN 30 METRE ALTI TARANIYOR

AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve STK'lara bağlı 2 bin 722 personel 24 saat esasına göre aralıksız 9 işçiyi arıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları yerin 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlarla işçilerin içinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini tespit etmeye çalışıyor. Radarlı dronlarla da zemindeki boşluk ve çatlaklar gözlemleniyor.

OCAKTA ARAÇ PARÇALARI BULUNDU

Dünkü çalışmalarda bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Kardeşlerimizden 3'ünün bir, diğer 6'sının başka lokasyonda olduğunu tespit ettik” dedi. Ekipler çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırdı. İşçilerden 3’ünün, toprak kaymasının ilk yaşandığı yığın liç alanının arka kısmındaki manganez ocağında olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Olay anında yolda bulunan iki aracın ocağa düştüğü değerlendiriliyor. Ocakta araçlara ait bazı parçalar da bulundu.

AFAD ekiplerinin çubuklarla ve gözle arama yaptığı bölgede, yüzeysel sondalama çalışması da yürütülüyor. Risk olmayan noktalarda iş makineleri kullanılıyor. Öte yandan, zaman zaman toprakta kaymalar meydana gelirken, bu esnada çalışmalara ara veriliyor.

290 stat kadar 5 metrelik toprak yığını

Sahada akan malzemenin hacmiyle ilgili hesaplamalar yapıldı. Akan malzemenin toplam hacminin 400 bin kamyonla taşınabilecek kadar olduğu belirtiliyor. Bu da 290 stadyum büyüklüğünde, 5 metre kalınlığında toprak örtüsü anlamına geliyor.

Risk yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, bölgede sürekli toprak ve su analizi ölçümü gerçekleştiriyor. Yapılan ölçümler sonucu siyanür değerinin eşik değer olan 1 PPM’nin altında olduğu tespit edildi. Uzmanlar ayrıcı siyanürün doğayı etkilemesi için toprağın en az 1 yıl bu maddeye maruz kalması gerektiği bilgisini verdi. Gün içinde yapılan ölçümlerden birisi de görüntülendi. Cihazda HCN formülü ile gösterilen hidrojen siyanür değerinin 0,5 olduğu görüldü. Değerin 1’in altında olması, riskin az olduğu anlamına geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da “Şu ana kadar yaptığımız testlerde endişe edecek bir durum yok” dedi.

Toprak yığını kaldırılacak

Maden sahasında kayan toprak yığınının ne olacağı merak konusu. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, kayan toprağın, içinden altın cevheri alınmış malzeme olduğunu anlattı. Cevher alındıktan sonraki süreci anlatan Gökçeoğlu, “Bu toprak sürekli suyla yıkanıp içindeki toksit madde temizlenecek. Ardından yine kil ve jeomembran ile geçirimsizliği sağlanmış bir alana taşınıp istiflenecek. Daha sonra ağaçlandırma ve rekreasyonda kullanılabilir” bilgisini verdi. Toprak yığınının kaldırılmasına yönelik çalışmalar da başlıyor. Bununla ilgili planlama aşamasına geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Planlama aşamasına geçmiş durumdayız. Bu belki aylarca sürecek. Ama bugün bunun yol haritasını çıkarmış olacağız” dedi.

Kanadalı şirket yöneticisi adliyede

Maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltındaki şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü. İfadeleri alınan zanlılardan aralarında firmanın Kanadalı yetkilisi J.R.G'nin de yer aldığı 6'sı tutuklanmaları, 2'si ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.







