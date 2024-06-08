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Madeni 5 TL tedavüle çıkıyor: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, 5 TL değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı.

Muhammet Emre Kömürcü
03:41 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:10 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

5 TL değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.


#Resmi Gazete
#5 TL
#madeni para
1 saat önce
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