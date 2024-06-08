Madeni 5 TL tedavüle çıkıyor: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

5 TL değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı. Arıncı’nın yerine Salih Tanrıkulu atandı. İşte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, 31 Aralık'a kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahı boyunca nakliyesi için görevlendirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan dışişleri alanındaki kanunlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Resmi Gazete'de yer aldı. Söz konusu kanunla; Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile personelinin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi ve bu Kanun kapsamında belirlenen faaliyetlerin icrası amacıyla merkezi Ankara'da olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenecek.