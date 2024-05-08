Maduro'dan Putin'e tebrik

Öte yandan basın mensuplarına açıklamada bulunan Maduro, Putin'e yönelik övgü dolu cümleler kullanarak, "O dünyanın en büyük liderlerinden birisidir. Putin, Rusya Federasyonu'nu dünyanın en gelişmiş ülkelerden biri haline getirdi. Buradan Sayın Putin'e sesleniyorum: Venezuela halkı seni seviyor, seni destekliyor ve sana saygı duyuyor. Çok kutuplu dünyanın inşası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.