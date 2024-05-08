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Maduro'dan Putin'e tebrik

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, göreve resmen başlaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kutladı.

09:10 - 8/05/2024 Çarşamba
AA
Maduro - Putin
Maduro - Putin
Maduro
sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Venezuela halkı adına 5. kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanı seçilen Putin'i tebrik ediyorum. Birlik ve barış yolunda kararlılıkla ilerleyen Rus halkına saygı ve hürmetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan basın mensuplarına açıklamada bulunan Maduro, Putin'e yönelik övgü dolu cümleler kullanarak, "O dünyanın en büyük liderlerinden birisidir. Putin, Rusya Federasyonu'nu dünyanın en gelişmiş ülkelerden biri haline getirdi. Buradan Sayın Putin'e sesleniyorum: Venezuela halkı seni seviyor, seni destekliyor ve sana saygı duyuyor. Çok kutuplu dünyanın inşası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.


Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda dün düzenlenen törende yemin ederek beşinci kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı görevine resmen başlamıştı.






#Nicolas Maduro
#Venezuela
#Vladimir Putin
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