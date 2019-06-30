Magandalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tek teker geçti

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bir gece biri gündüz olmak üzere motosikleti ile tek teker üzerinde geçen iki maganda trafiği tehlikeye attı.

TEK TEKER ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

İstanbul'da trafik magandası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü "tek teker" kullandığı motosikletiyle geçti. Hem kendisinin hem diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan sürücü, bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.

DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tek teker geçen maganda.



Motosikletli maganda, sosyal medyada motosiklet üzerindeki tek teker ile yaptığı sürüş görüntülerini paylaştı. Görüntülerde magandanın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullanarak gözden kayboluyor.

KÖPRÜDEN TEK TEKERLE GEÇTİ BİR DE SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli maganda trafiği tehlikeye soktu. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını riske eden maganda, arkadaşına çektirdiği bu anları bir de sosyal medyada paylaştı.

İHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tek teker geçen maganda utanmadan bir de kameraya selam veriyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli, kendisinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Trafiği tehlikeye atan maganda, arkadaşına çektirdiği ölümüne yolculuğunu sosyal medya hesabından da paylaştı.

Kameraya yansıyan görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullandıktan sonra gözden kayboluyor.

Öte yandan, aynı kişinin tek teker üzerinde yaptığı birçok tehlikeli yolculuğu da sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

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