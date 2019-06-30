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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tek teker geçen magandalar trafiği tehlikeye attı

Magandalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tek teker geçti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tek teker üzerinde geçen magandalar trafiği tehlikeye attı. Bununla da yetinmeyen magandalar arkadaşlarına çektirdikleri görüntüleri sosyal medyadan yayınladılar.

Haber Merkezi DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tek teker geçen magandalar.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tek teker geçen magandalar.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bir gece biri gündüz olmak üzere motosikleti ile tek teker üzerinde geçen iki maganda trafiği tehlikeye attı.

TEK TEKER ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

İstanbul'da trafik magandası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü "tek teker" kullandığı motosikletiyle geçti. Hem kendisinin hem diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan sürücü, bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.

DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tek teker geçen maganda.


Motosikletli maganda, sosyal medyada motosiklet üzerindeki tek teker ile yaptığı sürüş görüntülerini paylaştı. Görüntülerde magandanın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullanarak gözden kayboluyor.

KÖPRÜDEN TEK TEKERLE GEÇTİ BİR DE SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli maganda trafiği tehlikeye soktu. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını riske eden maganda, arkadaşına çektirdiği bu anları bir de sosyal medyada paylaştı.

İHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tek teker geçen maganda utanmadan bir de kameraya selam veriyor.
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli, kendisinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Trafiği tehlikeye atan maganda, arkadaşına çektirdiği ölümüne yolculuğunu sosyal medya hesabından da paylaştı.

Kameraya yansıyan görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullandıktan sonra gözden kayboluyor.

Öte yandan, aynı kişinin tek teker üzerinde yaptığı birçok tehlikeli yolculuğu da sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

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Köprü trafiğinde 'tek teker' terörü kamerada
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Köprü trafiğinde 'tek teker' terörü kamerada
İstanbul'da trafik magandası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, motosikletini 'tek teker' kullanarak geçti. Motosikletli maganda, sosyal medyada motosiklet üzerindeki tek teker ile yaptığı sürüş görüntülerini paylaştı.

Pendik'te trafik magandası kamerada
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Pendik'te trafik magandası kamerada
Pendik'ten Kurtköy'e doğru ilerleyen araçların arasına bir anda giren trafik magandası zikzaklar çizmeye başladı. Bir sağ şeride bir sol şeride yönelen maganda tehlikeli hareketlerini bir süre sürdürdü. Trafik magandasının yaptığı tehlikeli hareketler arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.


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